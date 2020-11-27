12 bin sağlıkçı istihdamı için tercih tarihleri belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, 12 bin sağlık personeli alımına başlayacaklarını bildirmişti. 12 bin sağlıkçı istihdamı için tercihler 1-17 Aralık'ta alınacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" demişti.

Tercih tarihleri belli oldu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2020-KPSS Önlisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.

Aygün sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.”

'Atamalarda mülakat olmayacak'

Bakan Koca, 12 bin pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığı'na teslim edildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.

'Sağlık camiamıza hayırlı olsun'

Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun."