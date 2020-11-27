Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'ya ağır sözler: Mafya bozuntusu 5 paralık adam

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ölümle tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya "Mafya bozuntusu 5 paralık adam" ifadesini kullandı. Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katar'a satılmasıyla ilgili, Kılıçdaroğlu, "Her şey satılıyor, yarın öbür gün 'Saray'ın yarısını sattık Katarlılara' derse kimse şaşırmasın" dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Demokrasi Meydanı programının konuğu oldu. Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Koronavirüsle mücadele

Bilim kurulunun önerilerini dikkate almayan bir iktidarın bu felaketi önleme şansı zaten yoktu. 5 maskeyi dağıtmaktan aciz bir iktidar süreci yönetemez. Bakanlık ölüm oranlarını doğru bir şekilde tutmadı. Biz ölüm oranlarıyla ilgili elimizdeki verileri bakanlıkla paylaştık.

TTB'nin ne PKK'lığı kaldı, bütün suçlamalar yapıldı. Kim haklı çıktı? TTB haklı çıktı. TTB hâlâ verilerin eksik söylendiğini ifade ediyor. Şu anki veriler bile eksik"

Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olması

Merkez Bankası'nın bütün birikimlerini sıfırladınız. Satacaklarını sattı şimdi elde avuçta ne varsa satıp gününün gün etmeye çalışıyor. Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu kaça sattınız, bilinmiyor. Ne oluyor bu Katar aşkı. Bir kalemde 90 milyon dolar Katarlı şirketin borcunu sildiler. Her şey satılıyor, yarın öbür gün 'Saray'ın yarısını sattık Katarlılara' derse kimse şaşırmasın. Türkiye Varlık Fonu'nu niye kurdular, kime neyi nasıl satarız, bunun arayışı içindeler.

Bir de bunlar milliyetçi geçiniyorlar, memleketin satılmadık yerini bırakmadınız. Ülkeyi pazara döndürdüler. Her şeyi satıyorsunuz, satılmadık fabrika, arazi, banka, sigorta şirketi, saraylar, boğazda yerler kalmadı. Nereye kadar gidecek bu. Kimin malını satıyorsunuz siz? 83 milyonun malını satıyorsunuz kaça sattığınızı söylemiyorsunuz.

"Erdoğan yargıya talimat veriyor" iddiası

Yargıya talimatı Erdoğan veriyor. Trump, "papazı bırakmazsan başına gelenleri düşün" dedi, "bu can bu tende kaldıkça yargı bağımsızdır asla sana vermem" dedi, Trump'ın ikinci tweetinden sonra papazı serbest bıraktılar. Adaletsizlikse bu ülkede adaletsizliğin şahı var. Siz 3.5 yıl bir adamı iddianamesiz içeride tutuyorsunuz. Bu adaletsizlik değil midir? Haksızlık karşısında susuyorlar ve haksızlığın sürmesini istiyorlar.

Yargı diye bir şey yok şu anda. İçlerinde düzgün insanlar var. HSK'nın eğitim sırasında dağıttığı broşürde "bir kişinin tahliye edilip edilmemesi konusunda HSK'ya soracaksın" yazıyor. Bir kişi düşüncesini söylediğini zaman hain ilan ediyorsunuz. Sonra kalkıp bana "kimse talimat veremez" diyor.

İmamoğlu'na soruşturma

Bütün belediye başkanlarımız tarih yazıyor. Kanal İstanbul'a karşı olduğu için soruşturma açıldı. İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanı. Kanal İstanbul'un felaket olduğunu uzmanlar söylüyor. Kalkıp soruştuma açıyorsunuz. Sayın İmamoğlu kalktı, 'Sadece İstanbul'da şu kadar kişiyi defnettik, rakamlarınız tutmuyor. Önlem alın' diyor. Kendi çıkarı için mi diyor. İstanbullular için söylüyor. Kanal İstanbul rant projesi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanması

Olay bize Menemen halkı tarafından duyuruldu. 3 vekil arkadaşımızı gönderdik. İddialarda bulunan kişilerle görüşüldü, il başkanımızla görüşüldü, rapor geldi. Gereğini yaptık. 'Yolsuzluk yapacağım, köşeyi döneceğim' düşüncesi bizim kitabımızda yok.

CHP'de başarısız başkanlar gidecek

Örgütlerde başarıya endeksli bir çalışma yürüteceğiz. Başarısız olanları değiştireceğiz, başarılı olanlarla yolumuza devam edeceğiz

Güçlendirilmiş parlamenter sistemi

Eskiye dönelim anlamında değil .Eskiden çok büyük yanlışlar oldu onların tümünü ortadan kaldıracağız. Yeni, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz.

Yüzde 6 ile döviz borcu alınmasına tepki

83 milyon kişi tefeciye hizmet ediyor. Sadece faize bu yıl 119 milyar lira ödendi. 3600 ek gösterge sözü tutulmadı. Türkiye dışarıdan yüzde 6 faiz ile borç alıyor. Yunanistan kaçla alıyor? Binde 9. Yunanistan uluslararası piyasaya çıktığı zaman binde 9'la alıyor biz çıktığımızda yüzde 5'le alamıyoruz, yüzde 6 ile yalvar yakar alıyoruz.

"Mafya bozuntusu"

Bir mafya bozuntusunun tehdidi bana ulaştırılınca sadece gülümsedim. Kim oluyor? Beş paralık adam, beş paralık. Beni üzen o beş paranın MİT'in arkasına sığınması ve bunun Devlet Bahçeli tarafından ifade edilmesi. Efendim, Ermeni terörünü o önledi. Akıl var mantık var. Devasa bir MİT'i bir suç örgütü ile nasıl yan yana koyarsınız? Sizin bir siyasi sorumluluğunuz yok mu? Bizi diğer partiler ile karşılaştırıyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Doğrudan doğruya ben hedef alınıyorum. Çünkü ben konuşuyorum.

Müyesser Yıldız, devlet sırrını açıklamaktan içeride yattı. Bahçeli'de devlet sırrını açıkladı o zaman. Devleti bu kadar aciz hale getirmek kimin hakkıdır?