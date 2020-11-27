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Erol Bulut'tan derbi talimatı: Kaleyi gören vursun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş’ı devirme planını belirledi. Siyah- Beyazlı takımın zayıf yönlerini tespit eden başarılı hoca Utku’nun uzaktan şutlarda başarısız olduğunu belirledi.

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Ligde Gençlerbirliği’ne kupada Sivas Belediye’ye gol yağdırarak Beşiktaş derbisi için moral depolayan Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut da kendinden emin. 

Başarılı hocanın hafta içindeki idmanlarda uzaktan şut çalışmasına ağırlık vermesinin temel nedeninin bu olduğu öğrenildi. Bulut oyuncularından kaleyi gördüğü anda şut atmasını istedi.

"Utku iyi bir kaleci ama uzaktan şutlarda hata yapabiliyor''
Futbolcularıyla toplantı yaptığı belirlenen Bulut'un, "Utku iyi bir kaleci ama uzaktan şutlarda hata yapabiliyor. Bu nedenle kaleyi gördüğünüzde şut çekin" talimatı verdiği ortaya çıktı.

Panik yapma ihtimali var
Özellikle hücuma yönelik oyunculardan şut çekmesini isteyen Erol Bulut'un Utku'nun ilk kez derbi maça çıkacağı için panik yaşayabileceğini de hesaba kattığı gelen bilgiler arasında.

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