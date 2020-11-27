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Zeytinburnu'ndan dilenciden çıkanlar şoka uğrattı! Cebinden otomobil anahtarı da çıktı

ZEYTİNBURNU'nda bir dilencinin üstünden çıkanlar şoka uğrattı. Döviz ve Türk lirasıyla yakalanan dilencinin bir de otomobili olduğu ortaya çıktı.

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Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gökalp Mahallesi’nde dilenerek para toplayan bir şahsı yakalayarak Merkezefendi Zabıta Karakoluna götürdü.

Şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 125 euro, 300 dolar, 3 bin 345 Türk Lirası ve araba anahtarı bulundu. Dilencilik yapan şahsa kabahatler kanununa göre yasal işlem yapıldı.

Üzerinden çıkan paralar ise kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.

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