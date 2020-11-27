BIST 1.342
DOLAR 7,83
EURO 9,34
ALTIN 456,78
HABER /  GALATASARAY
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın
ADV Morhipo'dan muhteşem indirim fırsatları

Galatasaray 5 eksikle Rize deplasmanında

Anadolu Ajansı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kovit-19 testleri pozitif çıktığı için izolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Babel, Elabdellaoui, Belhanda ve Okan Kocuk maçta forma giyemeyecek. Falcao'nun durumu bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

Abone ol

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

İzolasyon süreçleri devam eden 5 futbolcu oynayamayacak
Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan 5 futbolcu, yarın takımdaki yerini alamayacak.

İzolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Tedavisinin ardından özel çalışmalara başlayan Radamel Falcao'nun durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Taylan Antalyalı ceza sınırında
Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Taylan Antalyalı yarın sarı kart görmesi durumunda 11. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında görev alamayacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li eski başkan Sefa Sirmen'e mahkemeden büyük şok! Rekor para cezası
Evli kadın kocasını internette aldattı! Sanal seks talebine çıplak fotoğraf yolladı
Olası İstanbul depremi için umut projesi! İşte acil alınacak 9 önlem
Süleyman Soylu'dan HDP'lileri zora sokan soru: Bu PKK'nın Allah belasını versin deyin
Moderna ve Pfizer’in aşıları incelendi yan etkileri açıklandı
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener kimdir aslen nereli kaç yaşında? Meral Akşener biyografisi
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon! 4 şüpheli yakalandı
Karabük'te 15 gündür haber alınamıyordu! Acı haber geldi
Ahmed Musa Galatasaray'ı mı seçecek? Flaş açıklamalar
Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan: CHP'ye daha yakınız
Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı
Yorumlar