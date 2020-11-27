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TBMM Başkanı Şentop: Akıncı davasında adalet tecelli etmiştir

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TBMM Başkanı Şentop: Akıncı davasında adalet tecelli etmiştir TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Akıncı Üssü davası ile ilgili olarak, "Adalet tecelli etmiştir. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde savaş uçaklarının Ankara'daki bombalamaları sonucu 68 kişinin şehit, 222 vatandaşın gazi olduğunu hatırlattı.

Şentop, "Akıncı davasında adalet tecelli etmiştir. Gazi Meclisimizi de bombalayan hainlere 79 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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