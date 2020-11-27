İstanbul’da ürküten görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 26 Kasım Perşembe gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, semptom gösteren 6 bin 876 yeni hastayla birlikte 29 bin 132 vaka tespit edildi. Öte yandan İstanbul'da bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerinin İBB'nin otobüs bagajında taşıdığı görüntülendi.

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Koronavirüs can almaya devam ederken yetkililer art arda uyarı yapmaya devam ediyor. Dün Türkiye'de 174 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul'da da 26 Kasım itibariyle “bulaşıcı hastalık” kodu ile sağlık kurumlarından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bildirilen vefat sayısının 231 olduğu iddia edildi.

Sözcü'nün haberine göre Kilyos Mezarlığı’nda yeni defnedilmiş cenazelerin mezarları, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilmeyi bekleyen tabutların ve Alibeyköy Gasilhanesi’nde bekleyen cenazeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) otobüslerinin bagajında taşınan tabutlar da görüntülendi.

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Mezarlıklar Daire Başkanlığı Küçükçekmece Mezarlıklar Gasilhanesi önünden görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntüde yıkanmayı bekleyen cenazeler görüldü.