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Ermenistan Meclisi'nde Karabağ kavgası! Vekiller birbirine girdi

DAĞLIK KARABAĞ'da imzalanan barış anlaşması, Ermenistan Meclisi'nde tansiyonun yükselmesine neden oldu. Milletvekili Amazasp Danielyan kaybedilen savaş hakkında konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verince tartışma büyüdü.

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Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül'de başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren Ermenistan, ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Anlaşmaya göre, 30 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'ın kontrolüne geçti.

Vekiller arasında arbede

Ermenistan Meclisi'nde Azerbaycan karşısında kaybedilen savaş hakkında iki milletvekili arasında tartışma yaşandı. Milletvekili Amazasp Danielyan konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verdi. Tartışma büyüyünce milletvekilleri güvenlikler tarafından sakinleştirildi.

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