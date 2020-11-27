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Gümüşhane'de baba ile oğlu 1 gün arayla koronavirüs nedeniyle vefat etti

İhlas Haber Ajansı
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GÜMÜŞHANE'de koronavirüse yakalanan baba ile oğlu bir gün arayla vefat etti. Babasından sonra durumu ağırlaşan Murat Ağaç, kalp krizi nedeniyle vefat etti.

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Merkeze bağlı Beyçam köyünden olan Yusuf Ağaç, önceki gün yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde kurtarılamayarak vefat etti ve dün toprağa verildi.

Kent merkezinde oto kurtarma sektöründe esnaflık yapan 51 yaşındaki oğlu Murat Ağaç ise bugün sabah fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Covid-19 nedeniyle karantinada olan Ağaç, hastanede yapılan muayenesinde ciğerlerinde sorun olduğu anlaşılınca Covid-19 tedavisi için pandemi hastanesi olarak kullanılan yeni Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

Babasının yanına defnedilecek

Burada işlemleri yapılan Ağaç, bir süre sonra kalp krizi geçirdi ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Bir çocuk babası Ağaç yarın saat 11.00’de Emirler Mezarlığında 2 gün önce defnedilen babasının yanında toprağa verilecek.

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