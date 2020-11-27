Ahmet Nur Çebi'dan olay sözler: Hakem Fenerli futbolcu diye anılıyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ''Gelecek hakem Fenerbahçeli futbolcu olarak adlandırılıyor. Fenerbahçeli şirketlerde çalıştığı söyleniyor. Bunların benim için önemi yok. Sadece maçın tartışılmasını ve hakemin hata yapmamasını diliyorum." dedi.

Abone ol

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacakları derbi için oldukça iddialı konuştu.

Rakiplerinin transferleri nedeniyle şampiyon ilan edildiğini dile getiren Çebi, "Bunun böyle olmayacağını, inşallah Beşiktaş'ın da yarışın içinde olduğunu göstermek istiyoruz, asıl hedefimiz bu. Transferler fiyatlarıyla, adetleriyle bir takımı şampiyon yapmaz. Neden böyle bir algı yapılıyor bilmiyorum. Bu algıyı yıkayacağız. 'Beşiktaş iyi transfer yapmadı, yarışta olmaz' algısını da yıkmak en büyük arzumuz" dedi.

'Gelecek hakem Fenerbahçeli futbolcu olarak adlandırılıyor'

Maaş konusunun takımın motivasyonunu etkilemeyeceğini dile getiren Çebi, derbinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ile ilgili iddialar için de şunları söyledi: "Genç hakemleri destekleyen bir başkanım. Gelecek hakem Fenerbahçeli futbolcu olarak adlandırılıyor. Fenerbahçeli şirketlerde çalıştığı söyleniyor. Bunların benim için önemi yok. Sadece maçın tartışılmasını ve hakemin hata yapmamasını diliyorum."