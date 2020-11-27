BIST 1.342
DOLAR 7,83
EURO 9,34
ALTIN 456,78
HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın
ADV Morhipo'dan muhteşem indirim fırsatları

Ahmet Nur Çebi'dan olay sözler: Hakem Fenerli futbolcu diye anılıyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ''Gelecek hakem Fenerbahçeli futbolcu olarak adlandırılıyor. Fenerbahçeli şirketlerde çalıştığı söyleniyor. Bunların benim için önemi yok. Sadece maçın tartışılmasını ve hakemin hata yapmamasını diliyorum." dedi.

Abone ol

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacakları derbi için oldukça iddialı konuştu.

Rakiplerinin transferleri nedeniyle şampiyon ilan edildiğini dile getiren Çebi, "Bunun böyle olmayacağını, inşallah Beşiktaş'ın da yarışın içinde olduğunu göstermek istiyoruz, asıl hedefimiz bu. Transferler fiyatlarıyla, adetleriyle bir takımı şampiyon yapmaz. Neden böyle bir algı yapılıyor bilmiyorum. Bu algıyı yıkayacağız. 'Beşiktaş iyi transfer yapmadı, yarışta olmaz' algısını da yıkmak en büyük arzumuz" dedi.

'Gelecek hakem Fenerbahçeli futbolcu olarak adlandırılıyor'
Maaş konusunun takımın motivasyonunu etkilemeyeceğini dile getiren Çebi, derbinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ile ilgili iddialar için de şunları söyledi: "Genç hakemleri destekleyen bir başkanım. Gelecek hakem Fenerbahçeli futbolcu olarak adlandırılıyor. Fenerbahçeli şirketlerde çalıştığı söyleniyor. Bunların benim için önemi yok. Sadece maçın tartışılmasını ve hakemin hata yapmamasını diliyorum."

SON DAKİKA HABERLERİ
Evli kadın kocasını internette aldattı! Sanal seks talebine çıplak fotoğraf yolladı
Olası İstanbul depremi için umut projesi! İşte acil alınacak 9 önlem
Süleyman Soylu'dan HDP'lileri zora sokan soru: Bu PKK'nın Allah belasını versin deyin
Moderna ve Pfizer’in aşıları incelendi yan etkileri açıklandı
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı geldi
Ukrayna ordusu Türk yapımı SİHA almayı planlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Şam'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Trump: Seçiciler Kurulu Biden’a oy verirse Beyaz Saray’dan ayrılacağım
İzinsiz mesajlar sona eriyor! Kurala uymayan yandı
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları
Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanından galibiyetle dönüyor
Cuma mesajları yeni 2020 resimli kısa cuma sözleri
Yorumlar