UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasında 4'üncü hafta maçları tamamlandı.Abone ol
Napoli, UEFA Avrupa Ligi'nde Rijeka'yı konuk etti. Maça, hayatını kaybeden kulübün efsanesi Diego Armando Maradona'ya veda damga vurdu. Lille ile Milan 1-1 berabere kaldı. Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City ise Braga ile 3-3 berabere kaldı.
İşte toplu sonuçlar:
- A Grubu
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Young Boys (İsviçre): 0-1
Cluj (Romanya) - Roma (İtalya): 0-2
- B Grubu
Molde (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-3
Dundalk (İrlanda) - Rapid Wien (Avusturya): 1-3
- C Grubu
Bayer Leverkusen (Almanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 4-1
Nice (Fransa) - Slavia Prag (Çekya): 1-3
- D Grubu
Standard Liege (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): 2-1
Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 2-2
- E Grubu
PSV (Hollanda) - PAOK (Yunanistan): 3-2
Granada (İspanya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
- F Grubu
Napoli (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan): 2-0
AZ Alkmaar (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 0-0
-G Grubu
Braga (Portekiz) - Leicester City (İngiltere): 3-3
AEK (Yunanistan) - Zorya (Ukrayna): 0-3
- H Grubu
Sparta Prag (Çekya) - Celtic (İskoçya): 4-1
Lille (Fransa) - Milan (İtalya): 1-1
- I Grubu
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya): 1-1
Karabağ (Azerbaycan) - Demir Grup Sivasspor: 2-3
- J Grubu
LASK (Avusturya) - Antwerp (Belçika): 0-2
Tottenham (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-0
- K Grubu
Wolfsberger (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3
CSKA Moskova (Rusya) - Feyenoord (Hollanda): 0-0
- L Grubu
Slovan Liberec (Slovakya) - Hoffenheim (Almanya): 0-2
Gent (Belçika) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2