UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasında 4'üncü hafta maçları tamamlandı.

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Napoli, UEFA Avrupa Ligi'nde Rijeka'yı konuk etti. Maça, hayatını kaybeden kulübün efsanesi Diego Armando Maradona'ya veda damga vurdu. Lille ile Milan 1-1 berabere kaldı. Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City ise Braga ile 3-3 berabere kaldı.

İşte toplu sonuçlar:

- A Grubu

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Young Boys (İsviçre): 0-1

Cluj (Romanya) - Roma (İtalya): 0-2

- B Grubu

Molde (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-3

Dundalk (İrlanda) - Rapid Wien (Avusturya): 1-3

- C Grubu

Bayer Leverkusen (Almanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 4-1

Nice (Fransa) - Slavia Prag (Çekya): 1-3

- D Grubu

Standard Liege (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): 2-1

Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 2-2

- E Grubu

PSV (Hollanda) - PAOK (Yunanistan): 3-2

Granada (İspanya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

- F Grubu

Napoli (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan): 2-0

AZ Alkmaar (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 0-0

-G Grubu

Braga (Portekiz) - Leicester City (İngiltere): 3-3

AEK (Yunanistan) - Zorya (Ukrayna): 0-3

- H Grubu

Sparta Prag (Çekya) - Celtic (İskoçya): 4-1

Lille (Fransa) - Milan (İtalya): 1-1

- I Grubu

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya): 1-1

Karabağ (Azerbaycan) - Demir Grup Sivasspor: 2-3

- J Grubu

LASK (Avusturya) - Antwerp (Belçika): 0-2

Tottenham (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-0

- K Grubu

Wolfsberger (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3

CSKA Moskova (Rusya) - Feyenoord (Hollanda): 0-0

- L Grubu

Slovan Liberec (Slovakya) - Hoffenheim (Almanya): 0-2

Gent (Belçika) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2