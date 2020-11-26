Reuters'a konuşan Numan Kurtulmuş'tan Biden açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Reuters'a konuşarak Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilim beklemediklerini söyleyerek, "Gelecekte olumlu adımlar atacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Joe Biden'ın başkanlığında ABD'yle ilişkilerin gerilmesini ve S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını beklemediklerini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'yle iyi ilişkilerin ABD'nin çıkarına olduğu yorumunu yaptı.

Reuters ajansının sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "ABD Başkanı çok büyük ihtimalle, Ortadoğu'daki dengeyi Amerikan çıkarları açısından gözetecektir ve Türkiye'yle gergin ilişkileri sürdürmek istemeyecektir. Gelecekte olumlu adımlar atacaklarına inanıyorum" dedi.

S-400 açıklaması

Kurtulmuş, ABD ve NATO'nun karşı çıktığı Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin iade edilmesi veya kullanılmaması konusunda Ankara'nın baskıya boyun eğmeyeceğini de ekledi. AK Parti Genel Başkanvekili, "Üzgünüm ama bunları saklamak için almadık. Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaları için aldık" diye konuştu.

Reform açıklaması

Reuters ajansı Kurtulmuş'a, son dönemde gündeme gelen reformların ABD ve Türkiye'ye olası yaptırımları görüşmeyi planlayan AB ile gerilimi düşürme amaçlı yapılıp yapılmadığını da sordu. AK Partili yetkili, 'hükümetin sadece Türkiye'nin çıkarları için hareket ettiğini' söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "İhtiyaç duyduğumuz reformları, halkımızın faydasına olacak demokratikleşme adımlarını düşünerek hareket ediyoruz ve bu yolda ilerliyoruz; onları memnun edecek adım ve söylemleri düşünerek değil."

İYİ Parti ittifaka mı katılacak?

İYİ Parti'nin Cumhur İttifakına katılacağı yönündeki iddialara da değinen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, iki parti arasında temas olduğu iddialarını kesin bir dille yalanladı.

"Böyle bir konu bizim dışımızda gündeme gelen bir meseledir" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Milli konularda isteriz ki geniş mutabakat olsun. Ama Cumhur İttifakı ne kadar açık ve şeffafsa karşı ittifak da zaman zaman o kadar kapalı hareket ediyor. İyi Parti ve HDP tabanı nasıl bir araya gelecek ve hangi konularda mutabık kalabilecekler. Ya da CHP’nin ana gövdesini oluşturulan seçmeni HDP ile terörle mücadelede nasıl aynı zeminde buluşacak. Esas sınav burasıydı. Biz milli konularda gerçekten Türkiye’nin geleceği ile ilgili konularda mutabakatı mümkün olduğu kadar genişletmek isteriz. Doğu Akdeniz'den Libya'ya, terörle mücadeleden Azerbaycan’daki mücadeleye kadar bu konudaki ittifakın genişlemesinin Türkiye’ye katkısı olacağını düşünüyoruz. Ama bu masa başında görüşme ve ittifaklarla değil, 15 Temmuz’da olduğu gibi temel meselelerde ortak noktaları genişletmekle olacak bir şey."