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İstanbul Beşiktaş'ta koronavirüslü otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da yeni tip koronavirüslü (Kovid-19) otobüs şoförü, karantinada olması gerekirken Beşiktaş'ta sefer yaptığı sırada denetim yapan ekiplere yakalandı. Vatandaşları tehlikeye atan şoför, kendisini görüntüleyen basın mensubuna, "İstersen soyunayım bir de gel öyle çek. Sen niye buradasın?" diyerek tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) birçok kişinin hayatını riske atan ihmalkarlığı büyük tepkiyle karşılandı.

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İSTANBUL'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Beşiktaş’ta denetim yapan polis ekipleri, bir otobüsü durdurdu. Edinilen bilgiye göre; otobüs şoförünün durumunu HES koduna bakarak kontrol eden ekipler, şoförün pozitif olduğunu gördü. 41E numaralı otobüs şoförü Eyüp K., karantina sürecinin bittiğini iddia ederken; uygulamada karantina süresinin dolmadığı görüldü. Bunun üzerine; ekipler, otobüsteki yolcuları araçtan indirirken sağlık ekiplerine haber verdi.

Karantinada olması gerekirken aracına aldığı vatandaşları tehlikeye atarak dışarı çıkan şoför, kendisini görüntüleyen basın mensubuna da tepki gösterdi. O anlar ise kameraya yansıdı. Ekipler, şoförün karantina da olması için evine gönderilmesini sağladı.

"İstersen soyunayım bir de gel öyle çek"

Karantinada olması gerekirken dışarıya çıkan ve kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösteren otobüs şoförü Eyüp K., "İstersen soyunayım bir de gel öyle çek. Hala daha uzatıyorsun. Sen niye buradasın?" ifadelerini kullandı.

İBB'den büyük ihmalkarlık

Türkiye, tüm imkanlarıyla dünyayı kabusa çeviren koronavirüsle mücadele ederken; birçok kişinin hayatını riske atan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) büyük ihmalkarlığı tepkiyle karşılandı.

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