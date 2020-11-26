Yeni koronavirüs tedbiri! Adıyaman'da 91 ev karantinaya alındı
ADIYAMAN'da koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ederken, 91 evde karantina uygulanmaya başlandı.Abone ol
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 91 evde karantina uygulanmasına karar verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 91 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.