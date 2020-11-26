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Yargı dünyasının acı günü! Zülkarneyn Kısık koronavirüsten hayatını kaybetti

İSTANBUL Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık, koronavirüs tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetti.

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Acı haberi Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Vefat haberi üzerine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yazdı. Bakan Gül mesajında, "Vefat haberini teessürle öğrendiğim Büyükçekmece Başsavcı Vekilimiz Zülkarneyn Kısık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz paylaşımında şunları kaydetti: Değerli meslektaşım, Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık'ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allahtan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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