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Doya Doya Moda Birben kimdir kaç yaşında Birben Çoşkun nereli?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'nın yarışmacılarından biri olan Birben Çoşkun merak ediliyor. İşte 24 yaşında olan Birben Çoşkun hakkında merak edilenler...

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Doya Doya Moda yarışmasına İzmir'den katılan Birben Coşkun, tanıtımda kendisiyle ilgili ve moda zevkleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Oldukça iddialı olan Birben Coşkun'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Birben kimdir, kaç yaşında, nereli?

Birben Coşkun hakkında bilgiler
Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. 

Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, “Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler” dedi.  

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