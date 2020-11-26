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Milli piyango bilet fiyatları 2020 çeyrek kaç para oldu?

Yılbaşı için geri sayım başladı, 2021 yılına girmek için gün sayarken binlerce vatandaş yine umutlarını büyük ikramiyeye bağladı ve milli piyango bileti almak için araştırmalara başladı. Peki 2020 milli piyango çeyrek bileti kaç para oldu?

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2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı sardı. MPİ’den bilet almak ve yeni yıla büyük ikramiye kazanmış olarak girmek isteyen şans oyunu severler MPİ Yılbaşı bilet fiyatları 2021 fiyatlarını merak ederek 2021 Milli Piyango yılbaşı özel bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? şeklinde soruyla araştırma yapmaya devam ediyor.

Millipiyangoonline.com resmi internet sitesi yılbaşı çekilişi için tüm detayları yayımladı. İşte Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2021 hakkında bilinmesi gerekenler...

Milli Piyango yılbaşı 2021 büyük ikramiye kaç para:

Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı 2021 büyük ikramiyenin 100 Milyon TL olacağı duyuruldu.

Milli piyango yılbaşı 2021 bilet fiyatları ne kadar: 

ÇEYREK BİLET: 25 TL

YARIM BİLET: 50 TL

TAM BİLET: 100 TL

 

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