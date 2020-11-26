Şenol Güneş'ten maaş tepkisi: Sanki burada para kaçırılıyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Maaş konusu çok konuşuluyor. Sanki burada para kaçırılıyor. Algı o kadar boyutunu aştı ki, söyleyenler bile konunun ne olduğunun farkında değiller" dedi. Nihat Özdemir ise Şenol Güneş'in 3.2 milyon euro maaş aldığı iddasına açıklık getirdi.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Ekonomi Forumu'nda soruları yanıtladı.

Macaristan yenilgisi ve Uluslar C Ligi'ne düşülmesinin ardından kendisine yönelik eleştirilere tepki gösteren Şenol Güneş, "Maaş konusu çok konuşuluyor. Geriye dönüp baktığımda nerden geldiğimi bildiğim için nereye gittiğimi de bilirim. Sadece bana değil, aynı zamanda yöneticilere ve başkana da söylendi. Sanki burada para kaçırılıyor. Algı o kadar boyutunu aştı ki, söyleyenler bile konunun ne olduğunun farkında değiller" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Ekonomi Forumu'nda açıklamalar yaptı. Özdemir, Şenol Güneş'in 3.2 milyon euro maaş aldığına dair basında çıkan haberleri yalanlarken şu ifadeleri kullandı; "Hocamızın aldığı parayla ilgili haberler tamamen yanlıştır. Kendisine yapılan ödeme Türk Lirası cinsindendir.''

''Ben her şeye rağmen bir gazeteciden şikayetçi olmam''

Aldığı parayla ilgili gerekli açıklamayı TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığını kaydeden Güneş, "Fransa'yı yendiğimiz zaman Deschamp'tan daha mı fazla para almalıydım? Ben her şeye rağmen bir gazeteciden şikayetçi olmam. Haddim de değildir ama bana yalan haber söyleyerek, beni ekonomiyle vurmak istemesi milli takım teknik direktörüne, bütün antrenörlere hakarettir" ifadelerini kullandı.

''Geldiğim ve gittiğim yol bellidir''

"Rakamlar, kargaşayla yönetilmez" diyen Güneş şöyle devam etti, "Sevgiyle, saygıyla, güvenle, hukukla yönetilir. Kin ve nefret tohumlarının olduğu yerde futbol da olmaz. Sabır, sessiz çığlığa benzer. Kendi içinizde onu yaşarsınız. Sabır, ardır ve aynı zamanda sessiz bir sırdır. Eleştiriyi hakarete çeviriyorsanız, o sizin duygularınızla alakalı bir şeydir.

Bir kişi kendini savunmak durumunda kalıyorsa o iş bitmiştir. Ben kendimi savunmuyorum. Geldiğim ve gittiğim yol bellidir."

''Büyümek ve marka olmak kolay değil"

Yaşamını yitiren Arjantinli efsane Maradona'yı da değerlendiren Güneş, "70'li yılların başında televizyon yoktu evlerde. Ortak alanda televizyon izliyorduk. Maradona dünya çapında futbolcu oldu. Biz futbolcu oluyorsak bu tip markalarla oluyor. Bunlar bizi futbolcu yapıyor. Büyümek ve marka olmak kolay değil" dedi.

''Benden sonra Dünya Kupası'na gittiklerini hatırlamıyorum''

Güneş, kendisine yapılan eleştirilere bir kez daha tepki gösteren Güneş, "Bugünün şartları değişti. Yoklukla bugüne gelen bir Maradona markası var. Yoklukta bir Dünya Kupası geçirdik. Tesadüf diyorlar. 2002'de Dünya Kupası'na katıldık. Benden sonra Dünya Kupası'na gittiklerini hatırlamıyorum. 2002'de öyle ağır eleştiriler vardı ki. Oyuncular "Biz bunlara cevap vereceğiz" dediler. Kime ne söyleyeceksin?" ifadelerini kullandı.

"Yabancıya karşı değilim"

Yabancı oyuncuya karşı olmadığını belirten Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş şöyle konuştu; "Bizim ülkemize döviz kazandırmamız lazım. Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun birer örnektir. Yabancıya karşı değilim. Konu bu değil ki. Asıl önemli olan, önce biz üretim yapacağız. Elbiseyi, fabrikayı biz yapacağız. Aynı şekilde yurt dışına satma şansımız var. Bizde de Burak'lar, Yusuf'lar, Hakan'lar, Mert'ler... Bunlar, karakter olarak da çok güçlü çocuklar ama büyümek ve marka olmak kolay bir iş değil. Beşiktaş'la 2 sene şampiyon olduk, takım artıya mı eksiye mi gitti? Galatasaray şampiyon oldu bütçeleri nereye gitti? Ama şu an durumumuz nedir?"

"Avrupa Şampiyonası'na katıldığımız için övgü beklemiyorum''

Övgü beklemediğini kaydeden Güneş, "Avrupa Şampiyonası'na katıldığımız için övgü beklemiyorum. Kötü sonuçla eleştirilebilirim. Bana yakınım da düşmanım da ayna tutmalı" diye konuştu.