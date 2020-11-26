BIST 1.333
DOLAR 7,89
EURO 9,40
ALTIN 459,55
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın

Nihat Özdemir'den Şenol Güneş'in maaşına ilişkin açıklama

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yöneltilen eleştiriler ve maaş iddialarına yanıt verdi.

Abone ol

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Ekonomi Forumu'nda açıklamalar yaptı. Özdemir, Şenol Güneş'in 3.2 milyon euro maaş aldığına dair basında çıkan haberleri yalanladı.

"Hocamızın aldığı parayla ilgili haberler tamamen yanlıştır. Kendisine yapılan ödeme Türk Lirası cinsindendir. Şenol Hocamız, gerek mesleki bilgi ve becerisiyle kalitesini her zaman kanıtlamış bir spor insanıdır. İşini gerçekten haysiyetiyle yapan insanlara zarar verilmesine asla izin vermeyeceğiz. Şenol Güneş Hocamız ve yakaladığımız jenerasyonla Euro 2000 finallerine damga vuracağımıza inanıyorum. Hocamız Şenol Güneş'e yapılan ahlak ve etik dışı eleştirileri şiddetle kınıyoruz."

Ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşmesini de değerlediren Nihat Özdemir, "Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nde bir kaza yaşadı. Liderlik şansımız olmasına rağmen küme düştük. Çok değil, sadece 1 yıl önce Avrupa Şampiyonası'na taşıyan Şenol Hocamıza yapılan eleştirileri üzüntüyle takip ettim." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da okul servis ücretlerine korona ayarı! İşte yeni servis ücreti tarifesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri El Sani arasında 'stratejik' zirve
Merkez Bankası rezervleri 1 bir haftada 2 milyar 736 milyon dolar arttı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Fransız Senatosu'na tepki
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz gözaltına alınmıştı! İşte yöneltilen suçlamalar
Son dakika asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu Çalışma Bakanı Selçuk açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Kupa finalinin adresi belli oldu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Akıncı Üssü davasının kararına ilişkin değerlendirme
Migros kaçta açılıyor ne zaman kapanıyor yeni düzenleme
Maske alırken ilk buna bakın çok önemli detay! Bu yoksa koronaya karşı korumuyor
Ekrem İmamoğlu'ndan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya cevap! Bu sene başka bulaşıcı hastalık mı var?
Habertürk stüdyosu karıştı Mete Yarar Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti!
Yorumlar 1 yorum