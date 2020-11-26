Nihat Özdemir'den Şenol Güneş'in maaşına ilişkin açıklama

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yöneltilen eleştiriler ve maaş iddialarına yanıt verdi.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Ekonomi Forumu'nda açıklamalar yaptı. Özdemir, Şenol Güneş'in 3.2 milyon euro maaş aldığına dair basında çıkan haberleri yalanladı.

"Hocamızın aldığı parayla ilgili haberler tamamen yanlıştır. Kendisine yapılan ödeme Türk Lirası cinsindendir. Şenol Hocamız, gerek mesleki bilgi ve becerisiyle kalitesini her zaman kanıtlamış bir spor insanıdır. İşini gerçekten haysiyetiyle yapan insanlara zarar verilmesine asla izin vermeyeceğiz. Şenol Güneş Hocamız ve yakaladığımız jenerasyonla Euro 2000 finallerine damga vuracağımıza inanıyorum. Hocamız Şenol Güneş'e yapılan ahlak ve etik dışı eleştirileri şiddetle kınıyoruz."

Ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşmesini de değerlediren Nihat Özdemir, "Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nde bir kaza yaşadı. Liderlik şansımız olmasına rağmen küme düştük. Çok değil, sadece 1 yıl önce Avrupa Şampiyonası'na taşıyan Şenol Hocamıza yapılan eleştirileri üzüntüyle takip ettim." ifadelerini kullandı.