Süper Kupa finalinin adresi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gelecek yıl Süper Kupa finalini Katar'da oynatmayı planladıklarını açıkladı.Abone ol
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalar yapan Nihat Özdemir, "Gelecek sezon Süper Kupa finalini Katar'da oynatmayı planlıyoruz" dedi.
TFF Süper Kupa finalinde 2019-2020 sezonu şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu karşılaşacak.
2006'dan bugüne kadar düzenlenen TFF Süper Kupa ilk 3 yıl Almanya'da sahiplerini bulmuştu. Maçlar, Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde oynanmıştı.