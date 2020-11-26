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Merkez Bankası rezervleri 1 bir haftada 2 milyar 736 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 736 milyon dolar artarak 85 milyar 87 milyon dolara yükseldi.

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Ekonomi yönetimindeki değişiklikler sonrası gündemden düşmeyen döviz rezervleriyle ilgili çarpıcı bir değişim yaşandı. Dolar kuru tartışmalarıyla birlikte Merkez Bankası'nın (TCMB) tartışma konusu olan rezervleri, son 1 haftada hızlı bir yükselişe geçti. 

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 20 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 337 milyon dolar artışla 43 milyar 711 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 13 Kasım'da 40 milyar 374 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervi düştü döviz rezervleri arttı

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 601 milyon dolar azalışla 41 milyar 977 milyon dolardan 41 milyar 376 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 736 milyon dolar artarak 82 milyar 351 milyon dolardan 85 milyar 87 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

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