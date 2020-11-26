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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz gözaltına alınmıştı! İşte yöneltilen suçlamalar

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'a yöneltilen suçlamalar ortaya çıktı.

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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un terör örgütü PKK/KCK’nın şehir yapılanmasında, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen operasyonda, terör örgütünün şehir yapılanmasına ilişkin önemli bilgilere ulaşıldığı öğrenildi. Dosyadaki bilgilere göre HDP kontenjanından meclis üyesi olarak seçildiği değerlendirilen Yavuz’a, daha sonra başkan yardımcılığı görevi verildi.

Suçlamalar

Cihan Yavuz’un terör örgütü PKK’nın KCK yapılanmasında faaliyetleri olduğu tespit edilerek soruşturma kapsamına alındığı öğrenildi. Yavuz’un örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi faaliyetleri belirlendiği kaydedildi.

Konumu ve bütçesini kullanıp kullanmadığını müfettişler inceleyecek

Cihan Yavuz’un terör örgütü PKK/KCK yapılanması içindeki faaliyetlerinde 'Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı' konumu ve belediye bütçesini kullanıp kullanmadığına ilişkin incelemenin ise İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılacağı belirtildi.

Yavuz’un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında terör örgütünün Türkiye’deki yapılanmalarının bir araya getirilerek koordine edilmesi amacıyla Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) içerisinde HDK (Halkların Demokratik Kongresi), MATUHAY-DER (Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği) ve Cezaevi Dış Koordinasyon yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespiti yapıldı. Operasyonda Cihan Yavuz’la birlikte, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olan bir kişinin de aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

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