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Karabük'te ilginç karar mahalleli istedi belediye değiştirdi! İlk eğitimli gencin...

İhlas Haber Ajansı

SAFRONBOLU Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda ilginç bir karar alındı. Uzman Çavuş olarak görev yapan İlyas Türe, mahallenin ilk eğitimli genci olduğundan dolayı adı mahalle halkının talebi doğrultusunda ailenin yaşadığı sokağa verildi.

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Safranbolu Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı gündem maddelerini görüşmek üzere korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu’nda Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında toplandı.

Salon girişinde ateşleri ölçülen meclis üyeleri, toplantıyı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirdi. Kasım Ayı Meclis Toplantısı açılış konuşması, yoklama ve meclis gündem maddelerinin okunması ile başladı. Toplantı gündeminin 7.maddesi ve alınan karar ise dikkat çekti.

Oy birliği ile kabul edildi
Safranbolu’da İsmet Paşa Mahallesi (Gümüş) Beşgöz Sokak’ta yaşayan ve Mardin’in Ömerli İlçesine Kıdemli Uzman Çavuş olarak atanan İlyas Türe (25) mahallenin ilk eğitimli genci olarak mahalleli tarafından ailesinin yaşadığı sokağa isminin verilmesi talebi mecliste oy birliği ile kabul edildi. İki çocuk babası olan Türe mahallenin gururu oldu.

Mahallenin ilk memuru olarak isminin sokağa verildi
Mecliste görüşülen tüm maddelerin Safranbolu yararına önemli konular olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Elif Köse, onaylanan 7 ‘inci maddenin eğitime ve İsmet Paşa Mahallesinde yaşayan gençlere ve çocuklara örnek olacağını kaydederek, “İlyas kardeşimizi tebrik ediyorum; ülkemiz ve milletimiz için önemli bir görevde yer alması yaşadığı mahalledeki herkese örnek olacak. Mahallenin ilk memuru olarak isminin sokağa verilmesi talebi tüm gençlere örnek olması açısından meclisimiz tarafından kabul edildi. Ben tekrar kendisini kutluyor, eğitim sürecinde kendisine destek olan ailesini de tebrik ediyorum’’ dedi.

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