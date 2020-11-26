Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'a 2 iyi haber

Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 futbolcusundan iyi haber geldi.

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Beşiktaş’ta Covid-19 tedavileri tamamlanan Welinton ve Hasic takımla antrenmanlara başladı. Siyah-beyazlılarda Vida ve N’Sakala’nın karantina süreçleri ise devam ediyor.

Teknik heyet, tedavilerine devam edilen oyunculardan gelecek haberlere göre derbi kadrosunu belirlemeye başlayacak.

Beşiktaş'ın son oynadığı Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz da takımla çalışmalara başladı. Genç futbolcu, görev verilmesi haliden Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek.

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda pazar günü oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.