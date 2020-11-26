CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TTB Başkanı Fincancı ve heyetiyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı makamında konuk etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin eşlik etti.

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezası var

Geçtiğimiz yıllarda "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütleri ile ilgili sözleri nedeniyle tartışma yaratan bir isim...

Türk askerini katliam yapmakla suçlamıştı

Cizre'de hendek kazan teröristlere yönelik yapılan operasyonlarda imza toplayan isimlerden biri olan Fincancı, Türk askerini katliam yapmakla suçlamıştı.

Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun da kurucularından

Ayrıca 1915 olaylarında Türkiye'nin Ermenistan'a soykırım yaptığını savunan Fincancı, İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan için kurulan Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun da kurucuları arasında yer aldı.