BIST 1.335
DOLAR 7,88
EURO 9,39
ALTIN 460,00
HABER /  CHP
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TTB Başkanı Fincancı ve heyetiyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı makamında konuk etti.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin eşlik etti.

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezası var

Geçtiğimiz yıllarda "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütleri ile ilgili sözleri nedeniyle tartışma yaratan bir isim...

Türk askerini katliam yapmakla suçlamıştı

Cizre'de hendek kazan teröristlere yönelik yapılan operasyonlarda imza toplayan isimlerden biri olan Fincancı, Türk askerini katliam yapmakla suçlamıştı.

Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun da kurucularından

Ayrıca 1915 olaylarında Türkiye'nin Ermenistan'a soykırım yaptığını savunan Fincancı, İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan için kurulan Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun da kurucuları arasında yer aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'da polis alarma geçti kent ayağa kalktı! Kayıp kızlar bakın nerede bulundu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 826 kadrolu işçi alımı yapılacak
GENAR Kasım ayı anketini açıkladı! Cumhur İttifakının oyu yüzde 53 çıktı
Süleyman Soylu: Hayvanları koruma yasasının çıkmasını dört gözle bekliyoruz
Araç sahipleri dikkat! 15 bin liraya kadar masraf çıkabilir
Fahrettin Koca örnek il olarak gösterdi! Samsun'da harita kıpkırmızı oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de akılalmaz olay: Yaşlı adama çakmağı altın diye sattılar
Türkiye'den Kongo Cumhuriyeti ve Katar ile işbirliği anlaşması
Merkez Bankası 7.5 liraya düşünce dolar mı satın aldı? Açıklama geldi
Ümraniye'de ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler anında müdahale etti
A101, ŞOK, BİM ne zaman saat kaçta açılıyor kapanıyor
Marketler kaçta açılıyor hafta içi market açılış-kapanış saatleri
Yorumlar