Merkez Bankası 7.5 liraya düşünce dolar mı satın aldı? Açıklama geldi

Merkez Bankası'nın dolar 7.5 lira seviyesine düşünce dolar alımı yaptığı iddia edildi. Reuters'a konuşan Merkez Bankası'ndan bir yetkili, dolar kurunun 7.5 seviyesine indiği dönemde Merkez Bankası'nın alım yapmadığını açıkladı.

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Merkez Bankası’ndan bir yetkili piyasada herhangi bir döviz alımı işlemi yapılmadığını söyledi. Bankacıların öncü verilerden yaptığı hesaplamada TCMB rezervlerinde geçen hafta 2 milyar dolar civarı artış yaşanırken bunun 750 milyon dolarlık kısmı açıklanamıyordu.

Piyasa bu tutarın dolar/TL’nin 7.5’e yaklaştığı dönemde TCMB tarafından piyasadan alınan döviz olabileceğini düşünüyordu. Bu nedenle Reuters’ın TCMB’ye yönelttiği bir soruyu TCMB yetkilisi “Merkez Bankası döviz alımı yapmıyor” şeklinde yanıtladı.