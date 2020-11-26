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İzmit'te koronavirüs tedavisi gören yaşlı çift 1 hafta arayla öldü

Demirören Haber Ajansı

İZMİT'te yaşlı çiftin kaderi bir oldu... Koronavirüs tedavisi gören Havva (73) ve İsmail (73) Özden çifti, 1 hafta arayla hayata veda etti.

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İzmit'in Bekirpaşa Mahallesi'nde oturan Havva Özden ve eşi İsmail Özden, koronavirüse yakalanarak, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedavi gören İsmail Özden, geçen hafta hayatını kaybetti.

Tedavisine devam edilen Havva Özden ise eşinden 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. 2 çocuk sahibi oldukları öğrenilen çiftin cenazeleri, Kandıra ilçesindeki Hüdaverdiler Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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