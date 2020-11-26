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Kayseri'de freni patlayan kamyon otomobilleri biçti

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ’de freni patlayan parke taşı yüklü kamyon, girdiği otoparktaki 2 otomobili biçti.

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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Karaçayır Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, parke taşı yüklü 38 FF 597 plakalı BMC marka kamyonun freni patladı. Yokuş aşağı inen kamyonun sürücüsü kamyonu durdurmak için yol kenarında bulunan bir apartmanın otoparkına sürdü. Kamyon otoparkta bulunan Renault marka 38 DF 055 ve Fiat marka 38 RD 388 plakalı 2 otomobili biçtikten sonra durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, kamyonun biçtiği 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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