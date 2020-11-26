Süleyman Soylu: Hayvanları koruma yasasının çıkmasını dört gözle bekliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü bildirdi. Hayvanları koruma yasasına ilişkin de konuşan Soylu, "Yüce Meclisimizden, hayvanları koruma yasasını çıkarmasını dört gözle bekliyoruz." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelere katıldı. Burada yaptığı konuşmada Bakan Soylu yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü bildirdi. Soylu açıklamasında ‘Şu andaki sayısı ilk kez açıklıyorum. Şu an için 320’ye düşmüştür. Bu sayı tarihinin en düşük sayısıdır’ dedi. Hayvanları koruma yasasına ilişkin de Soylu, "Yüce Meclisimizden, hayvanları koruma yasasını çıkarmasını dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu şunları söyledi:

18 Temmuz 2018’den beri 117 bin olayı aydınlattık, ki bunların 3 bin 579’u terör olayıdır. Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır.

PKK Hakkari’de 710 Hakkarili, 2 bin 750 asker ve polis şehit olmuştur.2020’de PKK tam 28 sivili şehit etmiştir.

Son iki dönemde 151 belediye başkanı terör iltisakı sebebiyle görevden alınmış, bu kişilerden 73ü ilk derece mahkemelerce toplam 694 yıl 998 ay 338 gün hapis cezası aldı.

809 terörist etkisiz hale getirildi

2020 yılının genel sayısal verilerine bakarsak 76sı büyük, 307’si orta, 99 bin kırsal ve 2 bin 900’ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bini güvenlik operasyonu yapılmış bu operasyonlarda toplam 809 terörist etkisiz hale getirildi.

Bugüne kadar bu hava araçlarıyla toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 389 sadece 2020 yılındaki sayı ise 224’tür. 2020’de toplam 102 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş olup bunların 10’u kırmızı listedendir. Genel toplam olarak 15 Temmuz’dan bugüne kadar yurtiçinde 632 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş olup bunların 39’u kırmızı, 28’i mavi, 29’u yeşil, 70’i turuncu, 318’i gri, 148’i de liste dışındandır.

"Tarihinin en düşük seviyesindedir"

Örgüte katılım tarihinin en düşük seviyesindedir. 2014’te yıllık 5 bin 558’di, oysa geçen yıl 130’a bu yıl için ise son güncel rakamla 52’ye düşmüştür. Bu yıl içinde 14 yaşında Mardin’den bir kızımız katıldı. Bunun hesabını veremeyiz. Örgütte teslim olma eğilimi de artmaktadır. İkna yoluyla teslim olanların sayısı bu yıl için 215’tir

2016’dan beri örgütten koparılan kişi sayısı 832; tüm ikna ve teslim toplamı ise bin 856’dır. Tarih Diyarbakır ailelerini, PKK’ya öldürücü son darbeyi vuran insanlar olarak anacaktır.

FETÖ ile mücadele

FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar bakanlığımızdan 42 bin kişi ihraç edilmiş 14 bin kişi görevden uzaklaştırılmış, 13 bin kişi görevlerine iade edildi. Tüm Türkiye’deki FETÖ operasyonlarında 292 bin kişi gözaltına alınmış 96 bin kişi de tutuklanmıştır. Halen cezaevlerindeki toplam hükümlü ve tutuklu sayısı 25 bin 655'tir.

Kadınlara koruyucu tedbir kararı

Bu meselede bizim ilkelerimiz basit ve nettir, 1 sayısı büyük bir sayıdır. Hedef rakamımız sıfırdır. Bu milletin her ferdi, hele hele kadınları, böyle bir muameleyle karşı karşıya bırakılamaz.

Gerek kolluk birimlerimiz, gerek mülki idare amirlerimiz böyle bir mesele geldiğinde lütfen tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler. Çünkü sonrasında 'eyvah' yetmez. Hatta 'bu kararları verirken gecikmeyin' demek bile belki doğru değil, 'acele edin'. Öyle hassas davranın ki şiddet mağduru bir kadın, sizin yanınızdan asla tedbir alınmamış şekilde çıkmasın. 'Gittim ama bir şey yapmadılar' demesin.

(Kadına şiddet) Türkiye, AK Parti hükümetleriyle birlikte bu meselede samimi bir gayret ortaya koymuştur. Bunun en önemli ve kilit adımı da 2012 yılında kabul edilen 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'dur. Türkiye'de daha önce örneği olmayan önemli bir adımdır, bana göre de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede milattır.