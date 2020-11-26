Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Covid-19'da önerilen ilaçlar kullanılmalı

Koronavirüs hastalığını evde hafif atlatan bazı vatandaşlar, tedavi için verilen ilaçları çeşitli gerekçelerle kullanmakta tereddüt ederken, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok önemli açıklamalar geldi. Ceyhan "Bunlar daha önce başka hastalıklarda denediğimiz bunda da etkili olabileceğini düşündüğümüz ilaçlar. Eğer bu ilaçlar önerilmişse kullanmaları lazım insanların" dedi.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Covid-19 tedavisi evde süren bazı kişilerin tedavi için verilen ilaçları kullanmakta tereddüt etmesini değerlendirdi. Prof. Dr. Ceyhan, hekim kontrolünde ve hekimin önerisi ile verilen ilaçların kullanılması gerektiğini söyleyerek, "İnsanlar başka ülkelerde bu ilaçların kullanılmadığını görüyor. Aslında birbirlerinden farkı yok. Başka ülkelerde kullanılan ilaçlar bizim kullandıklarımızdan iyi değil. Böyle bir genelleme yapıp 'hiç kimse o ilaçları kullanmasın' ya da 'herkes kullansın' deyince sıkıntı doğuyor. Bunun iyi anlatılması lazım. Bu ilacı neden almasının önemli olduğunu, onda nasıl bir fayda sağlayacağını iyi anlatmak lazım" dedi.

'Kullanmasam ne olur' diye tartışılıyor'

Prof. Dr. Ceyhan, vatandaşların bu ilaçların etkilerini bilmeden kullandığını belirterek, "Hiçbirimiz uzaktan insanlara 'bu ilacı almayın', 'bu ilacı mutlaka alın' diyemeyiz. O hastadan hastaya birçok nedenle değişir zaten. Remdesivir hastanede yatan ağır durumdaki hastalarda kullanılıyor, Amerika'da da öyle. Bizim kullandığımız favipiravir ve sıtma ilacı bunlar daha erken dönemde kullanılıyor. Yüksek dozlarda kullanıldıkları için bunlar, bununla ilgili haberler aslında eskiden hekimlerin arasında konuşulan bu tip konular, tartışmalar salgınla beraber halkın önünde yapılmaya başlandı. Çünkü vatandaş eskiden bunları araştırıp merak etmezken şimdi bizlere de soruyorlar. Bunlar gerçekten kafa karıştırıyor; ama şunu da beklememek lazım; hiç konuşmayın, hiç bundan bahsetmeyin. Vatandaş da bilgi istiyor. Siz de elinizdeki bilgileri iletmek zorunda kalıyorsunuz. Onun için insanlara gerek sosyal medya üzerinden, gerek yazılı ve görsel basın ile bunların iyi anlatılması gerek, yoksa o giderek yanlış kaynaktan öğreniyor" diye konuştu.

'Önerilmişse kullanmak lazım'

Prof. Dr. Ceyhan, "Şunu kabul etmek lazım ne remdesivir, ne favipiravir, ne de sıtma ilacı bunların hiç birinde, kontrollü, büyük sayıda vaka içeren çalışmalar ile kesin etkili olduğuna dair veri yok. Zaten onun için dünya bu virüse etkili bir ilaç bulmaya uğraşıyor. Bunlar daha önce başka hastalıklarda denediğimiz bunda da etkili olabileceğini düşündüğümüz ilaçlar. Şu anda başka bir ilaç olamadığı için elimizde, çok düşük bir etki olacaksa bile kullanmak zorunda kalınıyor. Öyle değerlendirip eğer bu ilaçlar önerilmişse kullanmaları lazım insanların" ifadesini kullandı.