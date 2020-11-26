Esed sevici Hüsnü Mahalli, Hitler'in 'gaz odaları'nı akladı! Orası revirmiş...

Suriye'in soykırımcı diktatörü Beşar Esed'in en büyük destekçilerinden Hüsnü Mahalli, şimdi de Alman diktatör Hitler'in gaz odalarını aklamak için beyin yakan iddiayla ortalığı karıştırdı. Onbinlerce Yahudinin yakıldığı gaz odaları aslında onları iyileştirmek için kurulan revirlermiş...

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Suriye'in kendi halkına soykırım uygulayan diktatörü Beşar Esed'in en sadık savunucularından Hüsnü Mahalli'nin yeni marifeti ortalığı karıştırdı. Mahalli, Almanya'nın diktatörü Adolf Hitler'in onbinlerce Yahudi'yi katlettiği "Gaz odaları"nın aslında revir olduğunu ve orada Yahudilerin tedavi edildiğini iddia etti.

Tifüs hastalığına yakalanan Yahudiler tedavi edilmiş!

Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan 'Filistin Benimdir' isimli kitapta Hüsnü Mahalli, Nazi'lerin gaz odası olarak bilinen yerlerin aslında tifüs hastalığına yakalanan Yahudiler için kurulmuş reviler olduğunu iddia etti. Kitabın 226. sayfasında yer alan bölümde şunları yazdı:

Toplama kampına alınmaları Siyonistler istemiş!

"Almanya'da kalan Yahudilere baskı uygulama yetkisini bizzat Siyonistler Nazilere vermiştir. Yahudiler savaş esnasında toplama kamplarına alınmış, çalıştırılmış hatta kötü muamele görmüştür."

'Yahudilerin iyileştirilmesi için kurulan revirler...'

"Ancak soykırım yalanının temelini oluşturan gaz odaları, bir çok araştırmacıya göre var olmamış, gaz odaları olarak bilinen yerlerin tifüs hastalığına yakalanan Yahudilerin iyileştirilmesi için kurulan revirler olduğu sonradan ortaya çıkmıştır. "