ÖSYM Başkanı Halis Aygün: 2020 KPSS önlisans sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını paylaştı.Abone ol
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin (https://sonuc.osym.gov.tr/) internet sitesini kullanacak.
Aygün'ün paylaşımı:
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 26, 2020
25 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2020KPSS