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ÖSYM Başkanı Halis Aygün: 2020 KPSS önlisans sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını paylaştı.

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin (https://sonuc.osym.gov.tr/) internet sitesini kullanacak.

Aygün'ün paylaşımı:

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