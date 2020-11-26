İstanbul'daki özel hastanelere şok iddia! Hava parası ödemeyen koronalıya yatış yok

Son günlerde korovirüs testi için aldıkları fahiş ücretlerle eleştirilen özel hastaneler bu kez farklı bir iddiayla gündemde... Belirtilene göre; İstanbul'daki bazı özel hastaneler, hasta yatışlarında ek ücret almaya başladı.

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Türkiye'de koronavirüs pandemisinde hem yeni hasta sayısında hem de vefat sayısında rekor kırılırken, özel hastanelerin hastalardan yatış için ek ücret almaya başladığı öne sürülüyor. Sözcü'nün haberine göre; gelinen noktada özellikle vaka sayısının patladığı İstanbul'da B grubundaki bazı özel hastanelerin Covid-19 pozitif hasta yatışı için ‘hava parası' istediği iddia ediliyor. İstanbul Tabip Odası, özel hastanelerde son dönemde korona hastalarından yatışlarda katılım payı adı altında ek ücret alındığını doğrularken bu konuda çok sayıda şikayet geldiğini açıkladı.

İstanbul'da özel hastanelerde toplam 13 bin 288 yatak bulunurken, koronavirüs hastaları için yoğun bakımda yer bulmak artık imkansız hale gelmiş durumda.

60 yaş üstü korona hastası almıyorlar

Özel Hastaneler Birliği konu ile ilgili soruları yanıtsız bırakırken iletişim kurulan birçok özel hastane kapasitelerinin tamamen dolduğunu açıkladı. Gelinen noktada bazı hastaneler de yoğun bakım yatakları dolduğu için sadece yatış için bile 60 yaş üstü koronavirüslü hasta kabul edemediklerini belirtti.

'Hava parası' adı altında piyasa oluşturdular: 15- 20 bin lira alıyorlar

Yoğun bakımlarda yatak kalmadığı için bazı özel hastanelerin acil servisleri dahi yatak bekleyen koronavirüslü hastalarla dolmuş durumda. Yeni Covid-19 vakalarının yüzde 40'ının bulunduğu İstanbul'da bazı ikinci kategori özel hastanelerin hasta yatışı için ‘hava parası' olarak adlandırılabilecek ek bedel talep ettiği, burada 15 ila 20 bin TL'lik bir piyasanın oluştuğu iddia ediliyor.