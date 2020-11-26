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Motorine büyük zam geliyor! Dün de benzine 37 kuruş zam gelmişti

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruş zam geleceği belirtiliyor.

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Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre, motorin grubuna cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Önceki gün de benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam yapılmıştı. Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 7 TL olmuştu.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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