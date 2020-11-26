Korkulan oluyor! Koronavirüste üçüncü dalga hızla geliyor... Ölümler ikiye katlanacak

Aşı çalışmalarının hız kaybetmeden yapılıyor. Ancak koronavirüs de tüm dünyada etkisini kaybetmeden yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibarıyla dünya genelinde vaka sayısı 60 milyonu aşarken virüs özellikle Avrupa'da ve salgının merkez üssü olan ABD'de yayılmaya devam ediyor.