Korkulan oluyor! Koronavirüste üçüncü dalga hızla geliyor... Ölümler ikiye katlanacak
Avrupa ülkeleri koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşamaya devam ederken ölümcül virüsle ilgili korkutan araştırmanın sonuçları yayımlandı. Uzmanlara göre vaka ve ölüm artışı sonlandırılamazsa çok kısa sürede büyük bir felaket yaşanabilir. Ölümler ikiye katlanabilir.
Aşı çalışmalarının hız kaybetmeden yapılıyor. Ancak koronavirüs de tüm dünyada etkisini kaybetmeden yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibarıyla dünya genelinde vaka sayısı 60 milyonu aşarken virüs özellikle Avrupa'da ve salgının merkez üssü olan ABD'de yayılmaya devam ediyor.
"Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 414 bin 925 kişi yaşamını yitirdi. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 956 bin 783 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 265 bin 943 kişi hayatını kaybetti.
Hastaneye yatış sayısında ise son 14 gün üst üste en yüksek sayıya ulaşıldı. Ayrıca bugün ABD'de 151 binden fazla Kovid-19 vakası ve 956 ölüm kaydedildi. Ülkede en çok vakanın görüldüğü Teksas eyaletinin El Paso kentindeki mobil morglardaki görüntüler dehşetin boyutlarını açığa çıkardı.
Tüm önlemlere rağmen salgının yayılmasını durduramayan ABD için korkutucu araştırma sonuçları yayınlanmaya devam ediyor.