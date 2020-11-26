AB’de turizm yüzde 50 kayıp yaşadı!

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) üyesi ülkelerde, turistik konaklamalar geçen seneye göre yüzde 50 düştü.

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AB üyesi ülkelerde, koronavirüs nedeniyle bu yılın ocak-ağustos döneminde turistik konaklamalar 2019’un aynı dönemine göre yüzde 50 düştü.

AB’de turistik konaklamalar, geçen yılın aynı dönemine göre ocakta yüzde 5 ve şubatta yüzde 6 artarken, salgının yayılmaya başlamasıyla martta yüzde 63, nisanda yüzde 95, mayısta yüzde 89, haziranda yüzde 71, temmuzda yüzde 43 ve ağustosta da yüzde 32 azaldı.