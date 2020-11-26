Ekvador'da salgın nedeniyle sistem çöktü! Ölüleri tek tek mezardan çıkarıyorlar

Ekvador Savcılığı, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık ve cenaze sisteminin çöktüğü Guayaquil şehrinde hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalara başladı. Bu kapsamda salgın nedeniyle hayatını kaybedenler defnedildikleri mezarlardan çıkarılacak.

Abone ol

Ekvador Savcılık Ofisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Savcılık Bürosu, Ulusal Adli Tıp Sisteminin de desteğiyle Covid-19 salgını sırasında yaşamını yitirenlerin kimliklerini tanımlamak için DNA örnekleri topluyor" ifadeleri yer aldı. Şu ana kadar Guayaquil'in kuzeyindeki Los Ceibos Hastanesi'nden nakledilen 45 cansız bedenden 18'inin mezardan çıkarıldığı bildirilirken, Daule kasabasında bulunan La Aurora Mezarlığında yürütülen işlemlerin ise birkaç gün içinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

Pek çok kişi sisteme ölü olarak kaydedildi

Ekvador Savcılığı olayla ilgili soruşturmayı mayıs ayında, şehrin Los Ceibos Hastanesi etrafındaki çöp konteynerlerinde 237 cansız bedenin parçalanmış halde bulunmasının ardından başlatmıştı.

Salgının ilk olarak ortaya çıktığı mart ve nisan ayları arasında çok sayıda can kaybı olması nedeniyle Guayaquil'de sağlık ve cenaze sistemi çökmüştü. Devlet hastanelerinde yaşanan cansız beden karmaşalarının yanı sıra evinde ölenlerin naaşları da günlerce bekletilmiş, pek çok cansız beden kimliği tespit edilmeden yakılmıştı. Yaşanan kimlik karmaşası sonucunda aslında yaşayan pek çok kişi sisteme ölü olarak kaydedilmiş, sonrasında ise hayatta oldukları anlaşılmıştı. Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen Ekvador Savcılığı, cansız bedenlerin kimliklerini saptamak için mezarların tek tek kazılmasına karar vermişti.