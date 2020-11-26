BIST 1.335
DOLAR 7,94
EURO 9,48
ALTIN 463,31
HABER /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın

Konya'da akılalmaz kaza: Takla atan araçtaki sürücü evin çatısına uçtu

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da, herkesi şaşırtan bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıktıktan sonra takla atarak şarampole devrilen kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı evin çatısına uçtu.

Abone ol

Konya Akıncılar Mahallesi'nde ilginç bir kaza meydana geldi. Mustafa Ö., yönetimindeki kamyonetin direksiyon hakimiyetinin kaybedince, araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı bir evin çatısına uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Mustafa Ö.'ye müdahale edebilmek için sağlık ve kurtarma ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Sağlık görevlisinin burada ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, güvenlik bir şekilde çatıdan indirildi.

Mustafa Ö., hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 20 bin doğumda bir görülüyor! Muammer bebek tüm organları ters doğdu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Şehir Tiyatroları’nda taciz skandalı! Uğur Arda Aydın zorla dudaklarından öpüp şaplak attı
Tsunami nasıl önlenecek? Koronavirüse sert fren için 5 acil öneri
İstanbul’da pedofiliyle suçlanıyor! Biri bu sapığı durdursun
Diego Armando Maradona hayatını kaybetti
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (25 Kasım 2020)
Fransa'dan skandal Dağlık Karabağ kararı
ÖNCEKİ HABERLER
Yoklama kaçağı ve aracı sigortasız sürücü 'Köpek gibi yalvarıyorum çek' deyip poz verdi
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a Atalanta darbesi
Almanya’da korona önlemleri daha da sıkılaştırıldı
İstanbul’da PKK/KCK’ya yönelik eş zamanlı operasyon
Esenyurt’ta 30 katlı bir binanın 12’nci katında yangın paniği
Masumlar Apartmanı Safiye'nin gençliğini kim oynuyor?
Yorumlar