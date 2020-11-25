Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (25 Kasım 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12.840'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 467.730'a yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 168 kişi daha hayatını kaybetti.

Bakan Koca ayrıca açıklamasında semptomları hafif olan hastalarla birlikte son 24 saatte 28 bin 351 yeni vaka sayısı olduğunu açıkladı.

Vaka sayıları neden arttı?

Sağlık Bakanlığı, bugünkü vaka sayısını 6 bin 814 olarak açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise son 24 saat içerisindeki vaka sayısını 28 bin 351 olarak duyurdu. Aradaki farkla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, vatandaşların talebi üzerine yarından itibaren "açık test uygulamasına" geçileceğini ve bugüne kadar semptom göstermeyen ve sonucu pozitif çıkanların da yarından itibaren vaka sayılarına ekleneceğini söyledi. Bakan Koca, bugün yapılan testlerde sonuçları pozitif çıkan 28 bin 351 yeni vaka tespit edildiğini bunlardan 6 bin 814 kişinin semptom gösterdiğini açıkladı.

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