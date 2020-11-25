Bakan Koca'dan İmamoğlu'nun iddialarına cevap verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki ölümlerle ilgili iddialarına cevap verdi. Bakan Koca, her enfeksiyon ölümlerinin koronavirüs kaynaklı olmadığını söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüsten vefat sayılarıyla ilgili iddiası hakkında sorulan bir soruya yanıt verdi.

Bakan Koca, İmamoğlu'nun iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Bugüne kadar verdiği rakamların tamamının doğru olduğunu söyleyen Bakan Koca, vaka sayısı altında rakamlar vermediklerini açıklanan rakamların hasta sayısı olduğunu kaydetti.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları;

"Ölümlerle ilgili şunu söylemek istiyorum: Mart ayında pandemi başladığında baştan definlerle ilgili, özel defnedilmesi gerektiği, hatta özel mezarlık olması gerektiği, hatta torbalar durumu, bununla ilgili bir kafa karışıklığı vardı. Bunun üzerine bir genelge yayınlamıştık ve demiştik ki normal bulaşıcı olan hastalıklar gibi benzer şekilde defin yapılması gerektiğini belirtmiştik.

"Genelge sonrası doldurulmaya başlandı"

Şu ölüm belgesinin sol üst kısmında 'ölüm şekli' yazar. Altında da 'ölüm nedeni' yazar. Ölüm şekli doğal bir ölüm mü, adli bir ölüm mü belirlemek için konan ve bunu ilk hekimin işaretlediği kısım. Ölüm nedeni ise ikinci bir hekimle doldurulan kısım. Ayrıca bulaşıcı hastalıklar kısmı var, marttan önce çok da doldurulan bir kısım değildi. Genelge sonrası bulaşıcı hastalıklar gibi gömülmesini belirttiğimiz için her geçen gün bulaşıcı hastalıklar hastanesi doldurulmaya başlandı.

Bakanlık değil doktor yazıyor!

Esas ikinci hekimin kontrolüyle nedenini belirttiğimiz ikinci bölüm var. Ölüm sebebi Kovid'se Kovid, menenjitse menenjit yazılıyor. Bakanlık olarak biz yapmıyoruz, ikinci bir hekimin denetimiyle yapılıyor. Enfeksiyon bulgusu olan her hasta Kovid hastası mıdır?

Herkes bu noktada özellikle pandemi döneminde 83 milyon kişi ve yöneticiler olarak üzerine düşeni yapma konusunda gayret içerisinde olmalı. Herkes icraate odaklanmalı."