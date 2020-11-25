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F.Bahçeli Samatta'dan derbi öncesi kötü haber

Türkiye Kupası'nda oynanan Sivas Belediyespor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mbwana Smatta'nın Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile oynadığı maçta sakatlanan Mbwana Smatta'nın durumu belli oldu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsünün bu sakatlığının ardından hafta sonu Beşiktaş derbisinde oynayamayacağı belirtildi.

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