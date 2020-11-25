Türk Silahlı Kuvvetleri'nin acil insanlı keşif uçakları TUSAŞ'a emanet

TUSAŞ, acil insanlı keşif uçaklarının yıl boyunca 7 gün 24 saat uçuşa hazır tutulabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine 7 gün 24 saat esasına göre lojistik destek sağlıyor.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde hizmet veren acil insanlı keşif uçaklarına (AİKU) birçok destek sağlıyor.

TUSAŞ, AİKU'ların bakım, onarım ve idame faaliyetleri, uçuşa gönderilmesi ve karşılanması, uçuş öncesi, arası, sonrası bakımların yapılması gibi konularda lojistik destek veriyor.

TUSAŞ, bu görevleri 2018 yılından beri devam ettiriyor.

7 gün 24 saat görev yapıyor

Dünya havacılık devleri için yapısal parçalar üreten ve Ar-Ge faaliyetlerini de sürdüren TUSAŞ, uçakların bakım, onarım ve idamelerini 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinde etkin görevde bulunan uçaklar, arama-kurtarma, deprem ve sel gibi acil faaliyetler için de kullanılıyor.