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AK Partili Emrullah Ünal ve eşi koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı

BURDUR'un Bucak İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Emrullah Ünal ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisinin ve eşi Ayşe Ünal'ın Covid-19 tesinin pozitif çıktığını duyurdu.

Başkan Ünal, "Kıymetli hemşehrilerim ben ve eşimin bugün yaptırdığı Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayız ve tedavimiz doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam etmektedir. Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğumuz gönül dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyoruz. Telefonla konuşmam ve telefonla vakit geçirmem bu süreçte mümkün olduğunca az olacaktır. O yüzden aramalarınıza cevap veremeyebilirim, anlayış göstereceğinizi umuyorum, hakkınızı helal edin. Duanızı esirgemeyin. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Allaha emanetsiniz" dedi.

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