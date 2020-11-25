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Denizli'de yol kenarına atılmış onlarca koronavirüslü tabut bulundu

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde iddialara göre korona virüsten hayatını kaybedenlerin taşındığı tabutlar ve görevlilerin giydiği koruyu kıyafetler yol kenarına atılmış vaziyette bulundu.

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Buldan ilçesi Yeni Mahallesi'nde sanayi bölgesi çıkışında Meyere yolunda iddialara göre, korona virüsten hayatını kaybeden vatandaşların taşındığı tabutlar ve görevlilerin kullandığı korucu kıyafetler yol kenarına atıldı.

Yol kenarında bulunan boş tabutlar ve koruyucu kıyafetlerin cenaze işlemleri sırasında kullanıldığı ve imha edilmediği için tehlike oluşturduğu görüldü. Korona virüs tedbirleri devam ederken, vatandaşlar bu görüntünün ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirttiler.

“Korona virüsün neden bitmediği apaçık meydandadır”

Meyere yolu üzerinden geçen vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflar durumu gözler önüne sererken, bir vatandaş, “Bu tabutlar korona virüsten kaybettiğimiz vatandaşların taşındığı tabutlar. Ortaya atılan koruyucu elbiseler de cenaze işlemleri esnasında giyilen elbiseler. Bunların yakılarak imha edilmesi gerekmiyor mu? Bu görüntüler Buldan’a yakışıyor mu? Korona virüsün neden bitmediği apaçık meydandadır” dedi.

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