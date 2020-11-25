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Amasya'da şiir kitabı yayımlandı 3 gün sonra koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı

AMASYA'da, emekli öğretmen Seyfeddin Karahocagil (80), 'Karahoca Divanı' adlı şiir kitabı çıktıktan 3 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Emekli öğretmen Seyfeddin Karahocagil, Covid-19 testi pozitif çıkınca hastanede tedaviye alındı. Bu sırada Karahocagil'in 'Karahoca Divanı' adlı şiir kitabı yayımlandı. Karahocagil, kitabı yayımlandıktan 3 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. 

AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil'in de amcası olan Seyfeddin Karahocagil, geçen hafta koronavirüsten yaşamını yitiren kardeşi Fehminaz Atabay'ın kabrinin bulunduğu Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

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