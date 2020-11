Hıncal Uluç, Şenol Güneş'i bombaladı: Keşke paspas kadar işe yarasan

Hıncal Uluç, yıllık 3.2 milyon Euro maaş alan ve Milli Takım'ı küme düşüren Şenol Güneş hakkında ''Çalıştığımın karşılığını alıyorum. Beni paspas yapamazsınız" demişsin. Paspas evin en önemli aracıdır. Dışarının pisliğinin içeri taşınmasını önler, Şenol Efendi! Keşke paspas kadar işe yarasaydın" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 25 Kasım 2020 tarihli köşe yazısında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i sert sözlerle eleştirdi.

''Çalıştığımın karşılığını alıyorum. Beni paspas yapamazsınız" demişsin. Paspas evin en önemli aracıdır. Dışarının pisliğinin içeri taşınmasını önler, Şenol Efendi! Keşke paspas kadar işe yarasaydın" diyen Uluç, şu ifadeleri kullandı;

''Bakın Şenol Güneş'e ayrılan tam sayfanın manşetine: "Öz eleştiri yapıp, gelecek adına umut dağıtan A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, önemli mesajlar verdi: "Ortalığı tozu dumana katıyorlar!" "Ortalığı tozu dumana katıyorlar" nasıl bir Türkçe ise artık. Yukardan aşağı yarım sayfa iniyor, Şenol Güneş'in Zoom aracılığıyla, spor müdürleriyle yaptığı basın toplantısı. Niye Zoom? Çünkü o zaman kim davet aldı ise o katılabilir ancak. Mesela en büyük eleştirmen ben katılamam ve soru soramam. Amaç da o zaten. Şenol konuşsun, bitirsin, kapasın. Kimse soru sormasın.

'Onda bile kararsız adam'

Ve Spor Müdürüme ben soruyorum şimdi?. O yarım sayfa koyduğun Şenol Güneş açıklamaları arasında "Öz eleştiri hangisi?" Okudum. Bir daha okudum. Bir cümle. Hepsi bir cümle. "Ben de tercih hatası yapmış olabilirim!" "Yaptım" bile değil. Yapmış olabilirmiş. Sevsinler özeleştiriyi. Onda bile kararsız adam. Tercih hatası yapmış olabilmesinin (!) sebebi. Martta ya ilk maçımız, daha ekimde, kasımda oyuncu denemek istiyormuş. Sanki Beşiktaş'ta yaptıklarını bilmesek? Şenol, senin başında olduğun hangi takımda istikrarlı bir kadro kuruldu, bir takım iskeleti belirlendi?

'Avrupa Milletler Ligi'nde küme düşürdün'

Madem oyuncu deneme uğruna, Türkiye'yi, Hatayspor'a temsil hakkı versek birinci çıkacağı o zayıf Avrupa Milletler Ligi'nde küme düşürdün, o zaman şu kurduğun iskeleti söylesene" diyen oldu mu, Zoom'lu toplantıda seni dinleyip kafa sallayanlar arasında? Olmadı tabii. Hadi ben şimdi sordum. Cevap ver bakalım. Hem Zoom'lu, mumlu değil. O kafa sallayanlarla da konuş, yorum görüş al ve öyle cevap ver, üç gün düşünüp. Verebilirsen, özür dilerim.

'Mesela 2020 yılında kaç para aldın?'

Martta toplayacağın takımın iskeleti belli mi, şimdi peki? "Ben hırsızlık yapmıyorum" demişsin. Öyle bir şey diyen mi var? Dedikleri "Dünyanın en fazla para kazanan 3 Milli Takım Hocasından biri olduğun." Yalansa söyle. Ve de tabii, bu parayı hak etmek için ne yaptığını da söyle? Mesela 2020 yılında kaç para aldın?. Milli Takım'ın başında fiilen kaç gün kaldın?.

Bu günler içinde sahada ne başardın? Saha dışında, düşünce alanında Milli Takım'ı nereye getirdin? Mesela Dünya 3'üncüsü olduğun 2002 yılında Fatih Terim ve Mustafa Denizli hazır bir takım bırakmışlardı sana. Bu defa sen kendin bunca yılda bir hazır takım, geçtik iskelet yarattın mı?

'Aczini itiraf etmişsin'

Çalıştığımın karşılığını alıyorum. Beni paspas yapamazsınız" demişsin. Paspas evin en önemli aracıdır. Dışarının pisliğinin içeri taşınmasını önler, Şenol Efendi! Keşke paspas kadar işe yarasaydın! "Şu anda iyi durumda iki futbolcumuz var" diye aczini itiraf etmişsin. "Yusuf ve Merih!" Peki, tüm Fransa'nın ayakta alkışladığı Lille'i ayakta tutan "Üç Türk"ü yazan da Fransız basını.

'Sen neymişsin be Şenol?'

Yusuf, Zeki ve Burak! Yusuf bu sezon takımının 9 golünü atan adam. Sen kaç dakika oynattın da, Yusuf Yusuf oldu ha? Sen oynattıkça Merih güven sahibi olmuş. İtalya liginde şampiyonluğa oynayan Juventus'un stoperi, sen oynattıkça kendine güven kazanmış. Vay be! Sen neymişsin be Şenol? "Yusuf da Merih'in yolunda" imiş, gene sayende. Yahu Fransa liginin ikincisi Lille'in yıldızı, takıma sadece bu sezon 9 gol kazandıran, her maçta mutlak asist de yapan Yusuf'ta özgüven yok da, sen kenarda oturttukça "Olacak" öyle mi?

'Hangi bedeli ödedin Hocam'

Hocam şaşkınlığın beynini sarsıyor, diline vuruyor. "Sen ne diyorsun" diyen yok Zoom'cularda. Bir de hani cart kabadayılık var ya, onu yapmışsın, gerzeğiz ya biz yutarız. "Başarısızlığı alıyorum. Bedel ödenecekse o çoktan yapıldı?" Hangi bedeli ödedin Hocam, hangi bedeli ha? Seni dünyanın en pahalı üçüncü hocası yapan milyonlarca euroyu alma zahmetine katlanman mı, bedel ödemek ha?