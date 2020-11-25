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Kadıköy Meydanı için tasarım yarışması başladı! Üç proje oylamaya açıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla Kadıköy Meydanı tasarımı için üç proje oylamaya açıldı.

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İstanbul'da oturan vatandaşlar 17 Aralık tarihine kadar istanbulsenin.org üzerinden seçtikleri projeye oy verebilecek.

İBB, sosyal medya hesabında "Kadıköy, hak ettiği meydana kavuşacak. Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'nda artık #KararSenin #KadıköySenin" notu ile yapılan paylaşımda, Kadıköy Meydanı tasarımı için üç projenin oylamaya açıldığını duyuruldu.

İstanbul'da oturan vatandaşlar, 17 Aralık tarihine kadar istanbulsenin.org üzerinden seçtikleri projeye oy verebilecek.

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