Çin İstanbul Başkonsolosu: 11 milyonu eve kapattık, salgını böyle yenebilirsiniz

ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Wuhan kentini kastederek, '11 milyonluk bir şehri kapattık. Şehri kapatmak demek, giriş çıkış yasağı değildir. 11 milyon insan hepsi evinde durması gerekiyor. İşte bu şekilde bu salgını yenebiliriz. Sert tedbirler olmadan bu sonucu alamazsınız' dedi.

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Başkonsolos Cui Wei, Türkiye’de son bir aydır artan hasta sayısının, taburcu olanların sayısından daha fazla olduğunu da belirterek, “Bazen bu makas aralığı çok açılıyor. Bu biraz endişe verici” dedi. Wei, Çin’de yaklaşık üç-dört aydır ölüm yaşanmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şimdiye kadar toplam vefat sayısı 4 bin 634. Bu rakam çok uzun zamandır bu şekilde duruyor. Pekin’de en son bir pazardan çıktı. Pazarda tamamen bir tarama araştırması yapıldı. Balık ithal eden bir dükkan içerisinde balık kesilen o tahta üzerinde virüs çıktı."

"Şehri kapatmak demek, giriş çıkış yasağı değildir"

Cui, virüsle mücadelede aldıkları tedbirleri şöyle anlattı:

“Virüsün olduğu dönemlerde çok sert tedbirler alıyorduk. Salgının durumuna göre kademeli bir şekilde tedbirleri ya artırıyor ya da azaltıyorduk. 11 milyonluk bir şehri kapattık. Şehri kapatmak demek, giriş çıkış yasağı değildir. 11 milyon insan hepsi evinde durması gerekiyor. İşte bu şekilde bu salgını yenebiliriz. Sert tedbirler olmadan bu sonucu alamazsınız. Normal, güzel bir yaşam mı istiyoruz. Bunu istiyorsak gerçekleştirmek için muhakkak kısa zaman içinde göz önünde tedbirler alınması lazım. Ancak bu şekilde kısa zaman içinde bu durumu halledebilir ve normale dönülebilir. Ya gevşek olacak ve çok uzun sürecek ya da sert olacak ve kısa sürecek.”

“Biz başından beri önleme ve kontrol etmeyi aynı cümle içinde kullanılıyoruz” diyen Wei “Sıfır vakaya düşürmenin yolu devamlı kontrol sisteminde olmak. Örneğin sağlık çalışanlarına, gümrük çalışanlarına isteseler de istemeseler de test yapıldı. Çünkü onlar risk altında” diye konuştu.