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Ayyüce Çınar kimdir tiktok fenomeni nerelidir kaç yaşında öldü?

Kanser hastalığı ile yıllardır savaşan 23 yaşındaki tiktok fenomeni Ayyüce Çınar hayatını kaybetti. Ailesi ölüm haberini Ayyüce melek oldu notuyla paylaştı. Bu üzücü haberin ardından Ayyüce Çınar kimdir, nereli, hastalığı neydi soruları merak konusu oldu.

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Uzun zamandır tedavi gören Ayyüce Çınar yaşam savaşını kaybetti. Acı haber, 25 Kasım 2020 günü Ayyüce’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Ayyüce Çınar kimdir, neden öldü, ne oldu?

Tiktok uygulamasında ürettiği içeriklerle ünlenen sosyal medya fenomeni Ayyüce Çınar uzunca bir süredir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu. Henüz 23 yaşındaki Çınar, çok kez operasyon geçirmiş hatta geçtiğimiz aylarda hastalığı nedeniyle bacağını kaybetmişti. 

Ayyüce Çınar kimdir? Ayyüce Çınar neden öldü, ne oldu?
Mersin'de sinir sisteminde tümör bulunan ve yumuşak doku kanseri tedavisi gören ve daha önce birçok kez operasyon geçiren 23 yaşındaki Ayyüce Çınar’ın ölüm haberi sosyal medya hesabından geldi. Ayyüce Çınar’ın vefatı “melek oldu” notuyla paylaşıldı. Mücadelesini uzun bir süredir sürdüren Ayyüce Çınar, daha önce hayranı olduğu Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la telefonla görüntülü görüşme gerçekleştirmişti.

Ayyüce Çınar’ın hastalığı nedir, nasıl anlaşıldı?
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikâyetiyle hastaneye gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, başka bir hastaneye sevk edildi.

Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Hayat enerjisini hiç bırakmayan ve Neslican Tay'ı örnek aldığını belirten Çınar sağ bacağını kanserden kaybetti.

Geçen süre içinde radyoterapi ve kemoterapinin yanı defalarca ameliyat olan genç kız, rahatsızlığının başlamasından itibaren saç dökülmesi ve kaşlarını kaybetmesini dert etmeyerek sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kendisiyle barışık ve hastalığıyla mücadele eden bir görünüm sergiliyordu.

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