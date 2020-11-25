BIST 1.337
DOLAR 7,97
EURO 9,48
ALTIN 464,60
HABER /  YEREL
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın

Sakarya'daki dükkanda yangın çıktı! Tuvalete sığınan işçiyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın esnasında çalışan işçi dışarı çıkamayınca tuvalete saklandı. O işçiye itfaiye son anda ulaştı.

Abone ol

Yangın, Erenler ilçesi Güney Mobilyacılar Sanayi Sitesi olarak bilinen Uluyol Caddesi üzerindeki 278. Sokak’ta bulunan bir mobilya dükkanının boyahane kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı mobilya dükkanının boyahane kısmında yangın çıktı.

Yangın çıktığı esnada içeride çalışan Sait K. isimli çalışan alevlerin yükselmesi sonrasında dışarı çıkamayınca paniğe kapıldı. Paniğe kapılan işçi dükkanın tuvaletine saklandı.

Boyahaneden yükselen alevleri gören sanayi eşrafı panik içerisinde durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken kullanılamaz hale gelen ve dükkan içerisinde mahsur kalan adamı bulmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu bulunan işçi itfaiye ekiplerince alevlere teslim olan dükkandan yaralı bir şekilde çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye erlerinin, mobilya dükkanının boyahane kısmında çıkan yangının çevredeki dükkanlara sıçramaması için çaba sarf ettiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
DHKP-C arşivi! TTB ve barolardaki kimi idareciler örgüt talimatıyla hareket ediyor iddiası
Emine Erdoğan: Katiller mafya babaları zorbalar rol model gibi lanse edilmesin
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: Yoksun bir cahiliye düşüncesinin tezahürüdür
Koronada ürküten tablo! Yoğun bakımlarda yer kalmadı ameliyathaneler yoğun bakıma döndü
KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Talat: Geçmişteki gibi Rum tarafının istediği yapılıyor
İstanbul'da 2 bin lira maaşla lüks hayat yaşıyordu! Gerçeği 9 yıl sonra anladılar
ÖNCEKİ HABERLER
Çin İstanbul Başkonsolosu: 11 milyonu eve kapattık, salgını böyle yenebilirsiniz
Eşinin kapısına bomba düzeneği kurduğu Hacer Çelik: Evden çıkmamızı istiyorlar
Alpaslan Türkeş kimdir kaç yaşında öldü bilinmeyen hayatı
Sultanbeyli Kaymakamlığı izolasyon altında bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs temaslı takip algoritması değişti!
Münevver Arınç kimdir Bülent Arınç'ın eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar